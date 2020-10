La presentazione ufficiale nei giorni scorsi di Google Pixel 5 ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tanti utenti italiani per la decisione del colosso di Mountain View di non includere il nostro Paese tra quelli in cui il suo nuovo smartphone sarà disponibile tra un paio di settimane.

Ebbene sì, almeno per il momento chi sperava di provare dal vivo il nuovo gioiellino di Google dovrà accontentarsi di guardare qualche video proveniente dagli Stati Uniti o dai pochi altri Paesi in cui il device esordirà, come Francia, Regno Unito, Germania e Irlanda (per rimanere nel Vecchio Continente).

Due di questi video sono quelli pubblicati su YouTube da totallydubbedHD, filmati che ci permettono di vedere il telefono in funzione e di scoprire alcune delle curiosità (come, per esempio, le prestazioni che è in grado di garantire per quanto riguarda i test benchmark o la connettività 5G).

Google Pixel 5 nei primi video hands-on

Con il primo dei due video il tester ha anche effettuato una breve comparazione tra i comparti fotografici di Google Pixel 5 e Samsung Galaxy S10+, con qualche scatto e filmato di prova.

In questo secondo video, invece, il tester si sofferma su altri aspetti, come la ricarica wireless, la qualità di altoparlanti e display, l’applicazione fotocamera e un’altra serie di scatti di prova (con un ulteriore confronto con il Samsung Galaxy S10+).

Se questi due video vi hanno reso ancora più impazienti di acquistare Google Pixel 5, qui trovate qualche suggerimento su come farlo da subito anche dall’Italia.