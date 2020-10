Da giovedì 15 ottobre 2020 (e fino al 18 novembre 2020) CoopVoce proporrà una nuova versione dell’offerta Easy, soluzione dedicata a chi è alla ricerca di un piano telefonico che comprenda un po’ di tutto ad un costo vantaggioso.

CoopVoce lancerà una versione più economica di Easy

La nuova versione di CoopVoce Easy metterà a disposizione degli utenti 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 giga di traffico dati in 4G (con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload) al costo di 4,50 euro al mese (invece di 5 euro, canone dell’attuale versione).

Tale offerta sarà disponibile sia per i già clienti che per quelli nuovi: l’attivazione per i primi comporterà il pagamento di 9 euro come contributo mentre per i secondi è gratuita (e ciò sia in caso di portabilità che di attivazione di un numero nuovo) mentre vi sarà ovviamente da acquistare la SIM (al costo di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso).

Nei punti vendita UniCoop Tirreno e Distribuzione Roma i soci che richiederanno la portabilità del proprio numero attivando CoopVoce Easy riceveranno un buono da 30 euro (al massimo 2 buoni per ciascun socio, da usare in spese differenti) che potranno spendere dal 15 ottobre al 9 dicembre 2020 sui prodotti a marchio FiorFiore Coop confezionati.

Potete trovare tutte le offerte CoopVoce seguendo questo link.

