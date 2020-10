Nelle scorse ore il team di Another Widget ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questa popolare applicazione Android, portandola così alla versione 2.0.13 e introducendo qualche novità.

Le novità della versione 2.0.13 di Another Widget

Basta dare un rapido sguardo al changelog ufficiale per rendersi conto che sono diversi i bug che sono stati risolti con questa nuova release dell’applicazione anche se non ci troviamo di fronte alla “rivoluzione” introdotta lo scorso maggio.

In particolare, tra le novità introdotte troviamo la risoluzione del filtro per tutto il giorno, i colori del testo basati su quelli del tema (cambiando il tema del dispositivo si aggiornano i colori del testo), l’aggiunta della granularità al filtro degli eventi rifiutati (è ora possibile filtrare gli eventi accettati e gli inviti agli eventi), la risoluzione del problema relativo al passaggio della temperatura tra C° e F°, la riduzione dell’altezza minima del widget per supportare le griglie secondarie, l’aggiunta dell’opzione per mostrare soltanto gli eventi contrassegnati come “Occupato”, l’aggiunta dell’opzione per modificare il margine superiore della seconda riga e la risoluzione di diversi altri bug minori.

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare la versione 2.0.13 di Another Widget per Android da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: