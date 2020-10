Dal 2 al 11 Ottobre 2020 la catena di elettronica MediaWorld ha deciso di anticipare il Prime Day 2020 di Amazon (il 13 e il 14 ottobre) con delle offerte sottocosto davvero allettanti. Ve ne abbiamo parlato in un articolo più dettagliato su TuttoTech con una lunga lista di promozioni e offerte su alcuni prodotti che finora non si erano mai viste.

Oggi, a distanza di qualche giorno dal lancio della campagna, vi proponiamo invece le 5 migliori offerte ancora disponibili che non potete perdervi se eravate alla ricerca di questo prodotti. Per questo motivo non troverete solo smartphone ma anche smartband e tablet.

Xiaomi Mi Band 4

La regina delle smartband è proprio lei, la Xiaomi Mi Band 4 che l’anno scorso ha venduto una quantità di pezzi davvero incredibile. Il suo rapporto qualità prezzo è così invidiabile e ancora attuale che la Xiaomi Mi Band 5 non è riuscita a spodestarla completamente non offrendo quelle funzionalità aggiuntive che ci si aspettava. Adesso la trovate in offerta fino al 11 ottobre al prezzo di 19,99 Euro invece di 34,99 Euro e vi permetterà di monitorare costantemente il battito cardiaco, i passi, il sonno e avere funzionalità smart come sveglia e ricezione notifiche.

Google Chromecast Ultra

Verrà presto “soppiantata” da Chromecast with Google TV, anzi sul Google Store questo è già successo, ma lei resta un dispositivo validissimo per rendere più Smart la propria TV. Tramite Google Chromecast Ultra potrete trasmettere e riprodurre contenuti in 4K HDR sul vostro televisore e anche giocare a Google Stadia con un Controller. È disponibile a 44,99 Euro invece di 79,90 Euro.

Samsung Galaxy Watch Active2

Con la sua corona touch, questo smartwatch dà del filo da torcere a moltissimi prodotti potendolo ritenere il più grande rivale di Apple Watch. Grazie al sistema operativo Tizen OS si può leggere e rispondere alle notifiche, effettuare chiamate grazie allo speaker e al microfono, cambiare i quadranti, registrare l’attività sportiva con una moltitudine di sport supportati, controllare la musica e tanto altro, scopritelo nella nostra recensione di Watch Active2. È disponibile a 199 Euro invece di 279 Euro.

Samsung Galaxy A71

Processore Snapdragon 730, display di ottima qualità, fotocamere di livello e tanta sostanza. Questo è in breve Samsung Galaxy A71 da noi ritenuto uno dei migliori smartphone in circolazione grazie a un buon equilibrio tra hardware, software e prezzo. Ora che si trova da MediaWorld sotto i 300 Euro non si può non valutare un acquisto se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, ovviamente considerate che le dimensioni sono importanti. È disponibile a 299 Euro invece di 499 Euro.

Samsung Galaxy Tab S5E

Nell’era del remote e dello smart working, un buon Tablet potrebbe essere l’ancora di salvezza per molti. Trovare un prodotto valido e al tempo stesso recente è molto difficile a causa di un mercato in stallo, ma l’offerta del Sottocosto MediaWorld vi viene incontro. Samsung Galaxy Tab S5E è uno dei pochi dispositivi paragonabili ad un Apple iPad di ultima generazione: ottimo display, buone performance e supporto software garantito. È disponibile a 299 Euro invece di 499 Euro.

Vi ricordiamo infine che è anche disponibile un ottimo sconto sul recente Samsung Galaxy Note20 che, a poche settimane dal lancio, potrete portarvi a casa con 200 Euro di sconto, passando da 999 Euro a 799 Euro, disponibile solo nell’ultima colorazione Mystic Bronze.

Ulteriori offerte le trovate nel nostro articolo: Sottocosto Mediaworld dal 2 al 11 ottobre.