A quanto pare Google Pixel 5 sta ricevendo un’accoglienza molto positiva nei Paesi europei in cui il colosso di Mountain View ha deciso di commercializzare il suo nuovo gioiellino (tra i quali purtroppo non rientra l’Italia).

Il nuovo smartphone di Google, infatti, è già tra i device più venduti su Amazon nel Regno Unito ed anche in Francia iniziano a scarseggiare le scorte delle due uniche colorazioni disponibili (nello Store ufficiale la versione Sorta Sage è esaurita mentre ancora è possibile ordinare quella Just Black).

Il discorso è il medesimo per quanto riguarda i Google Store di Germania e Irlanda, nei quali il nuovo device è attualmente esaurito.

Le vendite di Google Pixel 5 sono partite col piede giusto

Ovviamente ciò non vuole dire che le vendite di Google Pixel 5 abbiano fatto registrare dei numeri da record, in quanto non conosciamo il quantitativo di scorte che il colosso di Mountain View è riuscito ad accumulare per questi primi giorni di pre-ordini.

Stando a quanto riferito, il team di Google ha fissato un obiettivo di vendita piuttosto modesto per Google Pixel 5, ossia 1 milione di unità, anche se nel 2020 sarà in grado di produrre solo 800.000 unità a causa di problemi di approvvigionamento dei necessari componenti.

Considerata la risposta degli utenti, forse il produttore statunitense potrebbe ambire a risultati ben più ambiziosi.