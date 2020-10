Se siete alla ricerca di una interessante offerta sommata all’attivazione di un nuovo numero telefonico, Kena Mobile potrebbe avere la soluzione adatta alle vostre necessità. L’operatore mobile MVNO propone infatti Kena Mobile Nuovi Numeri, una versione aggiornata della vecchia Kena Mobile Promo Nuovi Numeri.

50 GB e minuti illimitati a 5,99 euro

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 GB di traffico dati in 2G/3G/4G a 5,99 euro al mese. A questo va aggiunto il costo di attivazione dell’offerta pari a a 8,99 euro e va sommato al primo mese anticipato di fatturazione, mentre il costo della SIM è gratuito.

L’offerta Kena Mobile Nuovi Numeri può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti tramite il sito ufficiale dell’operatore raggiungibile a questo indirizzo web. Oltre a garantire l’utilizzo dell’offerta anche in roaming all’interno della UE, è anche possibile scegliere fra il servizio Lo Sai e Chiama Ora oppure la segreteria telefonica.

Navigando sotto rete TIM gli utenti muniti di smartphone con supporto alla rete 4G possono viaggiare sul web alla velocità massima teorica pari a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload, ovviamente in base alla congestione della rete e alla potenza del segnale disponibile.

