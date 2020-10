Appena due giorni fa Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G venivano ufficialmente svelati ed in questi giorni stiamo scoprendo alcune interessanti informazioni su di essi. Infatti, dopo aver scoperto in dettaglio come funziona il sistema di ricarica wireless nonostante il telaio in alluminio e l’assenza di Pixel Neural Core su Pixel 5, in queste ore viene pubblicato su YouTube un nuovo video hands-on su Google Pixel 5.

UI modificata, Audio Zoom e non solo

Il video arriva a distanza di poche ore da quello di cui vi avevamo parlato giusto ieri, ed in questo caso abbiamo modo di focalizzare la nostra attenzione su diversi aspetti interessanti. Lo YouTube “TotallyDubbed” è riuscito a mettere le mani su Google Pixel 5 prima del tempo – ricordiamo che il nuovo smartphone sarà disponibile all’acquisto solo nelle prossime settimane – e ha messo in risalto alcune funzioni dell’applicazione Google Fotocamera.

Lo smartphone è provvisto della versione Google Fotocamera 7.6 in cui è possibile notare i seguenti cambiamenti:

una UI leggermente rimaneggiata rispetto alla versione 7.5;

nuovo tasto di scatto virtuale;

elementi grafici leggermente più scuri.

All’interno delle impostazioni dell’applicazione, apparentemente non interessate da alcuna modifica, è possibile notare la presenza dell’opzione Audio Zoom durante la registrazione dei video. Lo slider per la gestione dello zoom ultra grandangolare permette all’utente di muoversi in un range da 0.6x a 7x, mentre un sample fotografico fra Google Pixel 5 e Samsung Galaxy S10+ mostra risultati leggermente superiori a quelli dell’ex top di gamma Samsung.