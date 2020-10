Il connubio AR (Realtà Aumentata) e Google Maps ci permette di raggiungere luoghi a noi sconosciuti con estrema precisione. Come sappiamo ormai da qualche mese, Google Live View consente agli utenti su Android e iOS di sfruttare la Realtà Aumentata per muoversi con maggiore sicurezza anche in città sconosciute, ed in queste ore il colosso di Mountain View svela alcune interessanti novità in arrivo per Google Live View.

Punti di riferimento su Live View

Molto presto sarà possibile notare la presenza di nuove icone come punti di riferimento in alcune città ed in vicinanza di monumenti iconici. Queste icone, disponibili anche per edifici di una certa rilevanza, permetteranno all’utente di orientarsi con maggiore sicurezza e quale percorso bisogna prendere per raggiungerli.

I punti di riferimento per Google Live View saranno disponibili su Android e iOS a partire dalle prossime settimane in 25 città in tutto il mondo, fra cui: Milano, Firenze, Roma, Amsterdam, Bangkok, Barcellona, Berlino, Budapest, Dubai, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londra, Los Angeles, Madrid, Monaco, New York, Osaka, Parigi, Praga, San Francisco, Sidney, Tokyo e Vienna.

Live View nel tab trasporti

Google Live View è accessibile già da adesso all’interno del tab tragitto di Google Maps, ma nelle prossime settimane utilizzando il tab, e nel caso in cui fosse necessario coprire una porzione del tragitto a piedi, sarà possibile utilizzare Google Live View per raggiungere la destinazione in tutta sicurezza, soprattutto nel caso in cui il tragitto dovesse interessare porzioni della città a voi sconosciute.

Live View e condivisione della posizione

Vi è mai capitato di darvi appuntamento con un amico in un luogo e fare difficoltà ad incontrarvi? Google ha una soluzione anche a questo problema e, nelle prossime settimane, sfrutterà Live View per mostrarvi in tempo reale la posizione del vostro amico in AR. Per farlo sfrutta la condivisione della posizione da dentro Google Maps, dove una serie di indicazioni a schermo vi punteranno verso la giusta direzione da percorrere.

Pin più precisi

Infine, grazie ad un miglioramento dell’algoritmo di Google Maps relativo alla gestione delle informazioni topografiche, tramite Google Live View i “pin” saranno posizionati in maniera più oculata sulla mappa.

Un esempio lampante è l’immagine soprastante, dove il pin relativo all’iconica Lombard Street di San Francisco verrà posizionato all’inizio della via e non in lontananza.