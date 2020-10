Gli utenti che utilizzano Google Gboard conoscono certamente la possibilità di dettare a voce del testo tappando l’apposita icona a forma di microfono. L’azienda sta però lavorando a pieno regime per migliorare enormemente questa funzione. Come? Integrando Assistente Google al suo interno.

Infatti, com’è possibile notare dal breve video pubblicato da Mishaal Rahman (XDA) su Twitter, la pressione dell’icona a forma di microfono non porta più all’attivazione del sistema di input vocale della tastiera Google, ma bensì sfrutta direttamente l’ottimo assistente vocale sviluppato dall’azienda. È chiaro come il sole come le parole pronunciate, così come le naturali pause fra una parola e l’altra, vengono immediatamente trascritte quasi senza ritardo, facilitando così il dettato di una frase.

Here's a quick demo of the new Google Assistant's integrated keyboard dictation feature on the Google Pixel 4. This feature will probably roll out with the next Pixel Feature Drop, but that's just my guess. pic.twitter.com/NuhPAmiJAy

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 1, 2020