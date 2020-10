All’interno del perimetro delle offerte winback dell’operatore telefonico WINDTRE, in queste ore scopriamo l’arrivo di WINDTRE Smart Pack & Go Smart+ e WINDTRE Smart Pack & Go Special+ rispettivamente da 7,99 e 9,99 euro al mese.

Ecco le nuove offerte winback

Entrando nel dettaglio, WINDTRE Smart Pack & Go Smart+ offre ai clienti minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti, 100 GB di traffico dati. Il costo dell’offerta winback è pari a 7,99 euro al mese a cui va aggiunto anche il costo da 10 euro della SIM. L’offerta è valida per i clienti provenienti dai seguenti operatori telefonici: Iliad, ho. Mobile e Kena Mobile; gli utenti che invece provengono da Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali non dovranno sostenere il costo della SIM.

Venendo invece all’offerta WINDTRE Smart Pack & Go Special+, essa prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti, 100 GB di traffico dati. In questo caso il costo dell’offerta è pari a 9,99 euro al mese a cui va aggiunto il costo di 10 euro per la SIM per i clienti che provengono da LycaMobile.

Di fianco le due offerte, gli utenti possono anche scegliere di affiancare l’acquisto a rate di uno dei seguenti smartphone: Redmi 9 e Samsung Galaxy A20s a 0,99 centesimi di euro in più al mese per 30 mesi, e Samsung Galaxy A21s a 2,99 euro in più al mese per 30 mesi. Qualsiasi sia la vostra scelta, bisognerà sostenere il costo anticipato di 39,99 euro con carta di credito e Findomestic, e 49,99 euro con SEPA SDD.