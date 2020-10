Lo scorso settembre veniva presentato lo smartphone Sony Xperia 5 II, l’ultima creatura del colosso giapponese con un hardware importante e di tutto rispetto, insomma da vero top di gamma. In quel frangente l’azienda ci aveva assicurato che entro il mese di ottobre sarebbe stato possibile acquistarlo in pre-ordine, ed è effettivamente così.

Al via i pre-ordini a 899 euro

Oggi, 1 ottobre 2020, Sony Xperia 5 II è disponibile in pre-ordine in Italia al prezzo di 899 euro. Nel caso in cui il prezzo vi sembri troppo elevato, Sony ha in mente un piccolo regalo che potrebbe farvi riconsiderare il tutto. Infatti, assieme al top di gamma Android, la compagnia affianca anche un paio di cuffie Sony WF-1000XM3 con cancellazione del rumore da ben 250 euro.

Prima di lasciarvi alle informazioni su dove procedere al pre-ordine, vi ricordiamo brevemente alcune informazioni essenziali della sua scheda tecnica:

display CinemaWide OLED 21:9 Full HD+ (1080 x 2520 pixel, 449 ppi) da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento del touch a 240 Hz e supporto ad HDR, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 6 che riveste anche la superficie posteriore;

SoC octa core a 7 nm+ Qualcomm Snapdragon 865 da 2,84 GHz di frequenza massima con AI Engine e GPU Adreno 650;

memorie: 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno espandibile tramite microSD;

tripla fotocamera posteriore con ottiche Zeiss T per la riduzione dei riflessi;

Android 10;

certificazione IP65/68;

batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida.

Se siete interessati allo smartphone potete procedere al pre-ordine cliccando questo link dello store ufficiale. Sony Xperia 5 II è disponibile nelle colorazioni nero, blu e grigio, mentre le spedizioni partiranno dal prossimo 19 ottobre.