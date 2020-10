Samsung Galaxy S20 FE, il nuovo arrivato nel mercato italiano, è già in offerta con uno sconto importante online, anche su Amazon con spedizione gratuita e rapida tramite Amazon Prime.

È possibile acquistarlo, per esempio, sia in versione 4G che 5G e in varie colorazioni, al prezzo di 660 euro su Amazon con spedizione Prime, il che vuol dire che è possibile portarselo a casa con un risparmio rispettivamente di 9 e 109 euro.

Acquista Samsung Galaxy S20 FE a 660 euro su Amazon

Samsung Galaxy S20 FE, vi ricordiamo, è uno smartphone che vanta ottime specifiche tecniche e fra le quali vale la pena menzionare i 6 GB di RAM, lo Snapdragon 865, il display AMOLED da 6,5 pollici e la batteria da 4500 mAh.

Grazie a Christian per la segnalazione!