Dopo il lancio ufficiale di Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5, il video unboxing di Google Pixel 5 e qualche nuova informazione su come funziona la ricarica wireless, ecco arrivare informazioni circa i case presenti su Google Store pensati per proteggere Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Google Fabric Case

Fabric Case di Google offre agli utenti la possibilità di proteggere il proprio smartphone con un case unico nel suo genere. Realizzato con il 70% di plastica riciclata, conferisce il giusto livello di protezione contro graffi e cadute di poca entità. I Fabric Case per Google Pixel 5 vengono proposti nelle colorazioni Green Camaleon,Blue Confetti, Static Gray e Basically Black, mentre per Google Pixel 4a 5G arrivano nelle varianti Chili Flakes, Blue Confetti, Static Gray e Basically Black.

OtterBox

Il case Otterbox ha un design molto particolare, certamente non adatto a tutti gli utenti e completamente differente da quello visto qualche riga più su. Infatti, invece di una struttura realizzata per la maggior parte in plastica riciclata, il case OtterBox offre una scocca in plastica resistente e robusta. OtterBox Defender per Google Pixel 5 viene proposto a 59,95 dollari, mentre OtterBox Commuter per Google Pixel 4a 5G a 39.95 dollari.

Bellroy Leather Case

Bellroy Leather Case è la soluzione ideale per chi ama proteggere i propri smartphone con un case in pelle. Non sono presenti particolari accortezze per quanto riguarda il design, cosa che si ripercuote anche sulla scelta dei colori limitata a solo tre varianti. Bellroy Leather Case per Google Pixel 5G e per Google Pixel 4a 5G partano da 40 dollari.

Pela

I case Pela sono amici dell’ambiente nel vero senso della parola. Rappresentano infatti la scelta ideale per chi è attento all’inquinamento ed infatti, essendo composti nella loro interezza da materiali compostabili, non incrementano l’inquinamento ambientale una volta gettati via. I case Pela partono da 39,95 dollari e sono disponibili per Google Pixel 5 e Pixel 4a 5G

Case-Mate

Case-Mate rappresenta forse la scelta più economica per chi è alla ricerca di un case per i nuovi smartphone di Google. Prezzati a soli 19,99 dollari, i case sono realizzati in bioplastica proveniente da risorse rinnovabili. Sono disponibili qui per Google Pixel 5 e qui per Pixel 4a 5G.

Rifle Paper Co.

I case Rifle Paper Co. sono fra i più attenti al design. Realizzati in plastica con lamine d’oro, offrono protezione da cadute fino a 3 metri e sono venduti a 40 dollari. Sono disponibili a questo link per Pixel 5 e a quest’altro per Pixel 4a 5G.

LifeProof

I case LifeProof WAKE fanno parte di quelle soluzioni derivanti dall’utilizzo di inquinanti in plastica. Infatti, realizzati all’85% di materiali plastici provenienti da reti da pesca, corde e altre attrezzature di recupero, questi case offrono protezione per i propri smartphone e un peso in meno all’inquinamento degli oceani. Disponibili per Google Pixel 5 e per Pixel 4a 5G, entrambe le colorazioni vengono vendute a 39,99 dollari.

Moment

I case Moment sono apprezzati per la loro qualità costruttiva, il design minimal e ricercato, e la robustezza. Moment Thin case per Pixel 5 e Pixel 4a 5G è disponibile a 39,99 dollari, ma volendo è possibile pre-ordinarli direttamente dal sito della compagnia e risparmiare 15 dollari utilizzando il codice “Pixel5” acquistando il bundle con una lente e case per Pixel Buds.