Samsung ha presentato il suo nuovo fitness tracker Galaxy Fit2 all’inizio di settembre e in vista della sua commercializzazione in alcuni mercati europei a partire da domani, il colosso sudcoreano ha aggiornato per tempo l’app Galaxy Wearable per supportare il nuovo dispositivo indossabile.

Samsung aggiorna l’app Galaxy Wearable per supportare Galaxy Fit2

L’aggiornamento ha una dimensione di download di 4,1 MB e porta l’app Galaxy Wearable alla versione 2.2.34.20091461. Oltre ad aggiungere il supporto per Samsung Galaxy Fit 2, la nuova versione di Galaxy Wearable non apporta altre modifiche o miglioramenti.

Samsung Galaxy Fit 2 sfodera un design sottile e leggero ed è dotato di accelerometro, giroscopio e sensore di frequenza cardiaca, inoltre è in grado di monitorare i passi, il sonno, le calorie bruciate e supporta anche il rilevamento automatico dell’allenamento.

Il fitness tracker di Samsung è impermeabile IP68 e può garantire fino a 15 giorni di autonomia con una singola carica.

L’app Galaxy Wearable può essere installata e aggiornata tramite Google Play Store e Samsung Galaxy Store, tuttavia è anche possibile scaricare il relativo APK da APKMirror. A seguire trovate il badge per installare o aggiornare l’app tramite il Play store.

