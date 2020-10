Nel corso del Web Summit Italia-Svezia, Roberto Basso, External Affairs & Sustainability Director di WINDTRE, si è soffermato sulla connettività 5G e sulle potenzialità che tale tecnologia è in grado di mettere a disposizione dell’economia e della collettività.

Il dirigente dell’operatore telefonico non ha dubbi sull’importanza del 5G, che ritiene essere indispensabile e, proprio per tale motivo, l’obiettivo deve essere quello di accelerare sulla sua implementazione e, allo stesso tempo, semplificare le attuali regole, così da spingere gli investimenti e attrarre nuovi capitali nel nostro Paese.

Il 5G è fondamentale per il futuro dell’Italia

Basso non ha dubbi al riguardo: è necessario continuare ad investire sulle infrastrutture 5G perchè così facendo sarà possibile sviluppare nuove ed utili applicazioni pratiche e sarà anche possibile fare fronte alla richiesta di traffico, che sarà sempre maggiore man mano che la tecnologia si diffonderà sempre di più (basti pensare a quanto è cresciuta nel periodo più duro dell’emergenza causata dal Coronavirus).

Sempre a dire di Basso, WINDTRE è pronta ad affrontare questa sfida ed entro la fine del prossimo anno la sua rete 5G sarà pienamente attiva in 70 capoluoghi italiani.

Ma Basso guarda anche verso il futuro ed in tal senso auspica che l’talia organizzi una serie di collaborazioni tra i settori pubblico e privato per sviluppare delle “digital skills”, così da colmare l’attuale gap digitale con altri Paesi europei, come la Svezia. In pratica, bisogna investire sulla formazione e sull’educazione dei lavoratori del futuro.