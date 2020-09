La popolare app per la navigazione Waze acquisita da Google nel 2013 per 1,1 miliardi di dollari ha ottenuto una nuova funzionalità che permette di salvare nell’app un viaggio pianificato dalla Live Map del sito Web e di ottenere sia il percorso che l’orario ideale per partire ancor prima di salire in auto.

Gli utenti possono inoltre ricevere delle notifiche tempo reale in base alla situazione del traffico e avranno la possibilità di avviare rapidamente la navigazione.

Waze salva nell’app un viaggio pianificato dalla Live Map

Per utilizzare questa nuova funzionalità è sufficiente visitare la pagina waze.com/livemap, inserire la destinazione, il luogo di partenza e l’orario di arrivo desiderato e infine cliccare su “Salva nell’app”.

L’app Waze è disponibile sia per Android che per iOS e mette a disposizione anche altre funzioni per aiutarvi a ricordare dove avete parcheggiato la vettura, mostrarvi informazioni sul costo di eventuali pedaggi e sui prezzi del carburante, inoltre il servizio vi consente di trovare l’itinerario migliore grazie alla comunità di Wazers composta da oltre 140 milioni di utenti attivi al mese che possono segnalare eventuali ostacoli, lavori in corso, allerte meteo o incidenti lungo il tragitto.

Fateci sapere nei commenti qui in basso se trovate utile la nuova funzionalità o se preferite utilizzare Google Maps.

