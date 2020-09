Immaginate di tornare a casa la sera con una borsa della spesa, la borsa del notebook, le chiavi di casa e dell’auto, lo smartphone in mano e di avere appena fatto acrobazie per aprire la porta di casa. Entrate e trovate buio e ovviamente non riuscite ad azionare l’interruttore della luce.

Eppure basta davvero poco per automatizzare il sistema di illuminazione e far si che le luci si accendano appena entrate in casa, senza dover toccare niente. Oggi vi presentiamo alcuni prodotti dal costo particolarmente contenuto per rendere più intelligente la vostra casa, e senza che sia necessario forare le pareti o mettere mano all’impianto elettrico.

Abbiamo selezionato alcuni prodotti dell’ecosistema Xiaomi che potete facilmente trovare nei principali negozi di elettronica online. Con l’aiuto di Banggood abbiamo scelto cinque prodotti che vi cambieranno decisamente la vita in pochi secondi, e con una spesa decisamente inferiore ai 100 euro.

I componenti essenziali

Il primo componente, fondamentale per il funzionamento dell’intero sistema, è un gateway e non c’è al momento niente di meglio del modello più recente targato Xiaomi. MIJIA Smart Multimode Gateway (trovate tutti i link di acquisto a fine articolo) supporta i protocolli WiFi, Bluetooth, Bluetooth mesh e ZigBee 3.0 ed è quindi perfetto per collegare qualsiasi tipologia di prodotto, inclusi quelli che ci servono per rendere intelligenti le luci di casa.

Discreto, poco ingombrante, si alimenta con un cavo USB Type-C e può essere controllato con l’app Xiaomi Home oppure con HomeKit di Apple. Una volta configurato potrete utilizzarlo per collegare gli altri dispositivi intelligenti di cui parliamo in questa guida. Essendo la parte essenziale è anche il componente più costoso, ma potete portarlo a casa con meno di 30 euro, spedito dall’Europa.

Il secondo componente essenziale è il nuovo sensore di apertura porte/finestre di Xiaomi, che integra un sensore di luminosità. Utilizza il Bluetooth 5.1 quindi si sposa alla perfezione con il gateway multimode che potrà gestirlo senza alcun problema. A differenza del modello precedente il nuovo sensore può essere attivato solo in caso di scarsa luminosità, o di buio completo, quindi non interverrà inutilmente di giorno.

Naturalmente le possibili configurazioni sono innumerevoli e potrete creare tutte le automazioni che vorrete in base alla luce, all’ora del giorno e a molti altri parametri, chiamando eventualmente in causa anche altri sensori. In questo caso il costo è contenuto, circa 12 euro.

Per gestire al meglio le lampadine o le luci intelligenti serve un interruttore che non vada a togliere l’alimentazione al lampadario, altrimenti le automazioni non funzioneranno più. Potete quindi acquistare gli interruttori a uno o due pulsanti di Aqara, perfettamente compatibili con gli altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi.

In questo modo potete spegnere le luci ma lasciare attive le automazioni. E ogni interruttore riconosce il clic, il doppio clic e il clic prolungato, quindi a ognuno potranno essere associate tre diverse azioni. Potete spegnere tutte le luci di casa prima di uscire, attivare la funzione di allarme o qualsiasi altra cosa vi interessi. La cosa più importante è che il tutto funziona senza fili, quindi non dovrete mettere mano all’impianto elettrico, visto che l’interruttore funziona a batteria e si collega alle luci in modalità wireless.

Altro componente essenziale è il sensore di movimento, per automatizzare l’accensione delle luci quando entrate in una stanza. Il componente che abbiamo scelto è ancora una volta targato Aqara e oltre al sensore di movimento integra un sensore di luminosità.

In questo modo potrete creare delle attività legate alla luminosità di una stanza, in modo da accendere le luci solo se necessario. Potrete inoltre gestire lo spegnimento automatico, una funzione davvero molto utile, visto che il sensore registra anche il mancato movimento per un determinato lasso di tempo. Ecco che spegnere le luci del corridoio, del bagno o di una camera diventa molto più semplice e vi permetterà di ridurre gli sprechi, spendendo una dozzina di euro.

Chiudiamo, ovviamente, con la lampadina intelligente per eccellenza, una Yeelight a colori, che rappresenta la soluzione più semplice ed economica per rendere più intelligente la vostra casa. La potete installare in qualsiasi lampadario al posto delle lampadine tradizionali e risparmiare nel contempo.

Per chi vuole esagerare sono ovviamente disponibili numerose soluzioni, sempre targate Yeelight, dedicate all’illuminazione: plafoniere, luci pendenti, lampade da tavolo o pavimento, tutte controllabili con gli strumenti che vi abbiamo presentato oggi.

Tutti i link per l’acquisto

Se le soluzioni che vi abbiamo proposto vi hanno incuriosito, ecco i link per acquistarli da Banggood, quasi tutti con spedizione veloce dai magazzini europei.

Informazione Pubblicitaria