Arriva da Pradeo, azienda specializzata in soluzioni di sicurezza, un nuovo allarme legato ai nostri amati smartphone Android. Protagonista dell’allerta è ancora una volta il malware Joker che è stato rilevato in alcune applicazioni presenti sul Play Store.

La compagnia ha prontamente provveduto a segnalare la cosa a Google che dal canto suo ha rimosso le applicazioni incriminate dal Play Store. Ora però è necessario che gli utenti verifichino se una delle sei applicazioni incriminate è presente nel proprio dispositivo e nel caso dovranno procedere all’immediata rimozione.

Secondo Pradeo le sei applicazioni sono state scaricate da circa 200.000 utenti quindi è probabile che non siate tra gli sfortunati a rischio. Ricordiamo che tra le varie capacità di Joker c’è quella di simulare dei click, per ottenere introiti illeciti attraverso le campagne pubblicitarie. Il malware è inoltre in grado di intercettare gli SMS e attivare sottoscrizioni non richieste a servizi a pagamento, il tutto all’insaputa degli utenti.

Ecco dunque la lista di applicazioni da rimuovere immediatamente:

Safety AppLock

Convenient Scanner 2

Push Message-Texting&SMS

Emoji Wallpaper

Separate Doc Scanner

Fingertip GameBox

Ricordatevi inoltre di verificare, attraverso il menu Abbonamenti del Play Store, l’eventuale attivazione di servizi a pagamento che dovrete immediatamente disattivare per evitare ulteriori addebiti.