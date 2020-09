Lo scorso 28 settembre i clienti PosteMobile hanno sperimentato sulla propria pelle alcuni importanti disservizi della linea che, in molti casi, hanno portato alla impossibilità di effettuare chiamate oppure utilizzare la connessione ad internet.

PosteMobile sa come farsi perdonare

In queste ore l’operatore MNVO chiede scusa ai propri clienti con l’iniziativa “100 Giga in regalo“; essa, come anticipa il nome stesso, permette a tutti gli utenti muniti di una SIM PosteMobile attivata entro il 28 settembre 2020 – sia per clienti privati che per titolari di partitiva IVA -, di godere di 100 giga di traffico dati in regalo da consumare entro 30 giorni dal ricevimento dell’SMS.

“Tutti possono sbagliare, ma pochi sanno chiedere scusa“, recita il banner che PosteMobile ha allestito all’interno di una pagina del sito ufficiale in cui sono indicati i termini per accedere all’offerta. Dalle condizioni si scopre infatti che i 100 giga di traffico dati erogati corrispondono a 102.400 crediti e che l’ammontare di GB possono essere consumati solo all’interno dei confini nazionali.

Gli eventuali giga (o MB) residui non sono cumulabili con quelli del mese successivo, mentre nel caso in cui riusciate a consumarli tutti passerete automaticamente ad utilizzare quelli previsti dal vostro piano tariffario con l’operatore telefonico.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche