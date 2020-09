La funzionalità per l’inquadratura automatica in Google Duo regola lo zoom in base alla distanza dell’utente dal dispositivo ed è persino in grado di seguirlo finché rimane all’interno del campo visivo dell’obiettivo.

Questa feature è stata presentata lo scorso dicembre come un’esclusiva di Google Pixel 4, ma ora è disponibile anche sulla gamma Samsung Galaxy S20.

La funzionalità per l’inquadratura automatica in Google Duo è disponibile anche per Samsung Galaxy S20+, come visibile nella dimostrazione sottostante, tuttavia non è al momento presente su Samsung Galaxy Z Flip, Z Fold2 e Note 20 Ultra.

Una volta attivata la funzionalità, l’inquadratura passerà automaticamente alla modalità grandangolare per offrire più spazio di manovra possibile, ma purtroppo l’inquadratura automatica è ancora limitata alla fotocamera anteriore.

La funzione di inquadratura automatica di Google Duo non è più un’esclusiva Pixel 4

La pagina di supporto di Google elenca ancora l’inquadratura automatica come una funzionalità limitata allo smartphone Google Pixel 4, tuttavia il colosso di Mountain View ha confermato ai colleghi di Android Police che la feature non è più un’esclusiva Pixel 4 e che prossimamente verrà distribuita più ampiamente su altri dispositivi Samsung.

Non è la prima volta che Google fornisce funzionalità limitate ai dispositivi della famiglia Samsung Galaxy. Ad esempio, la gamma Galaxy S20 ha già chiamate in 1080p su rete 5G, emoji AR e filtri non accessibili su nessun altro dispositivo. Google Duo sta inoltre ricevendo la condivisione dello schermo: ecco come funziona.

