Nelle scorse ore il team di Facebook ha dato il via ai test pubblici di una nuova feature che ha come obiettivo quello di consentire agli utenti di avere un controllo maggiore sulle varie app della piattaforma social.

Accounts Center, questo il nome della nuova feature, si trova nel menu delle impostazioni di Facebook, Instagram e Messenger ed è stata studiata per permettere agli utenti di gestire le esperienze connesse tra le varie app dell’ecosistema (come Single Sign On e Facebook Pay, tanto per fare un paio di esempi).

Facebook aumenta l’integrazione con Accounts Center

In Accounts Center gli utenti avranno la possibilità di attivare o disattivare Single Sign On, ossia un’opzione di autenticazione che consente di utilizzare le informazioni del proprio account Facebook per accedere a Instagram o per recuperare i propri account.

In questa nuova area delle impostazioni sarà anche possibile apportare modifiche al modo in cui le proprie storie vengono pubblicate, per esempio se si desidera che vengano pubblicate su Facebook e Instagram contemporaneamente.

Stando a quanto spiegato dal team del social network, gli utenti che scelgono di usare Accounts Center non dovranno utilizzare pubblicamente la stessa identità su tutte le piattaforme (per esempio, si potrà continuare a utilizzare un profilo personale su Facebook e quello lavorativo su Instagram) anche se la funzione sarà sicuramente più utile per coloro che mantengono la stessa identità sui vari social.

Questa nuova feature, che mette in evidenza quanto grande sia l’infrastruttura che il colosso dei social è riuscito a costruire sotto il profilo della raccolta dei dati di ciascun utente (informazioni che poi vengono usate per personalizzare l’esperienza utente e gli annunci visualizzati) sarà testata con un ristretto numero di persone e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti.