A poche ore dall’atteso evento in occasione del quale saranno lanciati Google Pixel 5 e altri prodotti del colosso di Mountain View, dallo store ufficiale canadese arrivano alcune interessanti anticipazioni su Google Chromecast with Google TV, device che è già disponibile negli Stati Uniti.

Sei mesi di Netflix per chi acquista Chromecast con Google TV

Un utente, infatti, ha scovato sul Google Store canadese la seguente immagine che pubblicizza una promozione pensata dal colosso di Mountain View per il lancio del suo nuovo dongle: Chromecast with Google TV offrirà incluso nel prezzo di 69 dollari sei mesi di abbonamento a Netflix e ciò sia per i nuovi utenti che per quelli che già usufruiscono del servizio di streaming.

Si tratterebbe senza dubbio di un’offerta molto interessante e che permetterebbe di avere il nuovo dispositivo praticamente ripagato da quella che altrimenti sarebbe stata la spesa da effettuare per l’abbonamento a Netflix. Resta da capire se tale promozione, pubblicizzata solo per poco tempo sullo Store, sarà effettivamente riproposta quando il device sarà lanciato in via ufficiale e se sarà riservata al Canada (e a pochi altri mercati esclusivi) o se, al contrario, verrà estesa a tutti i Paesi in cui Chromecast with Google TV sarà lanciato.

L’immagine in questione, inoltre, ci mostra il telecomando in colorazione bianca con il supporto ai comandi vocali.

E sempre a proposito di immagini, quella che segue è stata pubblicata nelle scorse ore da Slashleaks e ci mostra il dongle TV di Google (il cui nome in codice è Sabrina) in tutto il suo splendore:

Appuntamento a stasera per l’evento di lancio, che potrete seguire dalle ore 20:00 con noi.