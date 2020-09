PosteMobile ha rilasciato oggi un comunicato ufficiale riguardante i disservizi verificatisi ieri 28 settembre 2020 e che hanno colpito praticamente la totalità dei clienti dell’operatore, spiegando le ragioni del problema.

PosteMobile down: ecco la posizione ufficiale dell’operatore

L’operatore virtuale che si appoggia su rete WindTre parla di un problema completamente risolto e causato da un intervento di manutenzione programmato; stando quindi alle informazioni ufficiali, non ci sarebbe stato un cambio di rete d’appoggio come alcune voci avevano ipotizzato ieri, secondo le quali i disservizi sarebbero avvenuti durante il passaggio da rete WindTre a Vodafone.

Passaggio che comunque continua ad essere confermato da altre fonti, in futuro in una data non ancora definita, e che avverrà però dopo opportune comunicazioni da parte dell’operatore.

Queste le parole di PosteMobile:

Ieri mattina, 28 settembre 2020, a seguito di un intervento di manutenzione programmato, si è verificato un problema tecnico per la registrazione in rete dei clienti, risultando, a tratti, irregolare l’accesso ai servizi.

Per risolvere il problema è stato necessario riattivare, in modo progressivo, la registrazione in rete di tutti i clienti di PosteMobile.

L’operatività è stata completamente ripristinata.

Nel frattempo Assoconfam ha richiesto un incontro con PosteMobile per valutare possibili misure di indennizzo per i clienti che hanno dovuto subire i pesanti disservizi del 28 settembre, che ricordiamo impedivano completamente l’utilizzo del telefono (sia rete GSM che rete dati e 4G).