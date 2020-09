A quasi due mesi dalla pubblicazione del post relativo alla presentazione di Google Pixel 4a, nel quale Google annunciava l’imminente disponibilità di quattro nuove lingue per Google Assistant, il colosso californiano ha rilasciato l’atteso aggiornamento che fa felici anche gli italiani.

Tra le quattro lingue ora supportate c; è infatti l’italiano, affiancato da tedesco, francese e spagnolo. Al momento è possibile scegliere solamente una lingua, a differenza di quanto accadeva con il “vecchio” Google Assistant che permetteva di utilizzare più lingue in contemporanea.

L’attivazione di una nuova lingua comporta un piccolo download, circa 5 MB di dati, visto che alcune delle operazioni vengono svolte direttamente sul dispositivo. Nonostante l’aspetto sia lo stesso della versione in lingua inglese, sono numerose le funzioni che al momento non sono disponibili nelle quattro nuove lingue supportate.

Niente conversazioni continue, ad esempio, per cui è necessario richiamare l’assistente per ogni domanda, e non è presente alcuna integrazione con Google Chrome. È possibile rispondere vocalmente agli SMS o ai messaggi di WhatsApp o effettuare ricerche in Google Maps ma al momento non sembra possibile aprire una pagina web, effettuare ricerche in Gmail e YouTube o condividere una fotografia in Google Foto.

Se possedere un Google Pixel 4/4 XL (o se avete acquistato in qualche modo un Pixel 4a) potete verificare l’eventuale presenza del supporto alle nuove lingue sul vostro assistente e iniziare a scoprirne le novità.