Una nuova ricerca di Counterpoint Research mette nero su bianco qualcosa che era nell’aria: nel Q2 2020 la vendita globale degli smartphone è calata di un vertiginoso 23%. In generale, i profitti dell’intero indotto sono calati del 15% YoY, segnando un trend direttamente correlato alla grave condizione economica relativa alla pandemia del Coronavirus.

Nonostante ciò, il prezzo medio medio per acquistare uno smartphone è cresciuto del 10% YoY in tutte le regioni interessate, a parte l’America Latina dove invece si è assistito ad un calo del 5% YoY. Il Coronavirus ha avuto un impatto su molti fronti e anche nel segmento premium, a eccezione di Apple che invece registra +3% YoY.

La domanda di smartphone di fascia bassa crolla profondamente durante il Q2 2020 a favore invece dei terminali di fascia alta, molto probabilmente per via della chiusura di numerosi punti di vendita fisici in cui gli utenti sono normalmente portati ad acquistarli.

In ogni caso resta molto positiva la prestazione di Samsung per quanto riguarda la vendita di terminali di fascia media, come del resto sottolinea Strategy Analytics. Il telefono Samsung Galaxy A51 rappresenta la soluzione più venduta durante il Q2 2020, e nelle classifica degli smartphone più venduti non compare nessun top di gamma Android.

Per Huawei (e HONOR) il mercato interno continua a essere la fonte dei maggiori guadagni, anche per quanto riguarda la vendita di smartphone 5G. Nel Q2 2020 i dispositivi dotati della connettività di quinta generazione hanno rappresentato il 10% delle spedizioni globali ma il 20% dei ricavi totali, il motivo dipende dal fatto che il modulo 5G è molto spesso integrato solo in soluzioni di fascia alta.