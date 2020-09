Recentemente vi abbiamo raccontato come, secondo le indiscrezioni, Google Pixel 5 avrebbe avuto uno o più componenti in alluminio riciclato al 100%. È rimasto vivo il dubbio sul materiale che in sede progettuale era stato scelto a Mountain View per realizzare l’intero telefono, visto che le indiscrezioni erano incentrate sul carrellino della SIM e poco altro.

Ad assumersi l’onore (ed in un certo senso anche l’onere) di fugare la questione è l’attendibile Roland Quandt, che avendo avuto accesso al foglio tecnico e ad alcuni rendering ufficiali di Google Pixel 5 ha voluto condividere con gli appassionati il materiale che lo costituisce: alluminio riciclato al 100%, il che implica la rinuncia al vetro che insieme alla plastica è il migliore amico della ricarica wireless.

Quindi niente ricarica wireless? Pare di no: Google Pixel 5 la avrà, probabilmente grazie ad una porzione della superficie in un materiale adatto allo scopo. Nel frattempo lo stesso leaker ha scoperto il nome della colorazione verde: Sorta Sage, con Sorta che è un termine già utilizzato nei mercati internazionali per la colorazione grigia della custodia originale in tessuto, da noi tradotta in Grigio metallico.

"Sorta Sage" it is. #Pixel5. Rear cover is "made from 100% recycled aluminum, Corning Corilla Glass 6 cover glass". — Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2020

Rimane da capire come possa essere tradotta da noi Sorta Stage. Voi avete qualche idea?