Continuiamo ad occuparci di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, smartphone che il colosso cinese lancerà ufficialmente mercoledì 30 settembre nel corso di un evento che sarà trasmesso in diretta streaming.

Nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove immagini ed anticipazioni su questi due attesi smartphone, stuzzicando così la curiosità di chi non vede l’ora che vengano effettivamente annunciati.

Le immagini e le (presunte) schede tecniche mettono in risalto che ci troviamo di fronte a due smartphone di fascia alta sia per quanto riguarda la dotazione hardware che per la cura nei dettagli estetici anche se, ovviamente, manca qualcosa per poterli ritenere top di gamma a tutti gli effetti (per esempio un display OLED).

Immagini e scheda tecnica di Xiaomi Mi 10T 5G

Iniziando dal modello “base”, tra le sue principali feature troviamo un display IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, un aspect ratio in 20:9, un refresh rate a 144 Hz, la tecnologia DCI-P3 color gamut e un foro nell’angolo in alto a sinistra per una fotocamera frontale da 20 megapixel.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 865, lo smartphone potrà contare su 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria integrata (UFS 3.1), una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 13 megapixel e macro da 5 megapixel), altoparlanti stereo con Hi-Res Audio, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali montato sul lato.

Previous Next Fullscreen

Immagini e scheda tecnica della versione Pro

Gran parte delle feature del fratello “maggiore” non cambia rispetto alla versione base, come il display, il processore ed il quantitativo di RAM ma chi opterà per tale modello potrà scegliere tra due opzioni di memoria (128 GB o 256 GB).

Cambia invece il comparto fotografico posteriore, forte di un sensore primario da 108 megapixel con OIS, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e uno macro da 5 megapixel.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e colori

Per quanto riguarda i prezzi, infine, Xiaomi Mi 10T 5G Pro dovrebbe essere lanciato a circa 700 euro (nelle colorazioni nera, blu e silver) mentre non vi sono informazioni sul possibile prezzo della versione “base” (che sarà disponibile in nero e in silver).

Ancora un paio di giorni di pazienza e scoprire se tali anticipazioni verranno confermate, oltre ai mercati in cui i due nuovi smartphone di Xiaomi saranno lanciati (e con quali tempistiche).