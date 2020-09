Il vantaggio di sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime è anche quello di sfruttare le consegne rapide in 24/48 ore, estremamente utili se si ha necessità immediata di un oggetto fra quelli che rientrano nel catalogo di “consegna Prime”.

Consegna in 4 giorni lavorativi

In queste ore il colosso statunitense svela una variante della consegna Prima etichettata come “consegna senza fretta“. Di cosa si tratta? Come anticipa il nome stesso, la consegna senza fretta di Amazon permette di ricevere il proprio ordine in circa 4 giorni lavorativi. I vantaggi di scegliere questa modalità di consegna è duplice: da una parte si alleggerisce il carico dei centri di distribuzione che possono così “lavorare gli ordini” con una priorità differente; dall’altra, si ha la possibilità di sfruttare 1 euro di sconto sul prossimo acquisto.

Per sfruttare la consegna senza fretta di Amazon è innanzitutto necessario avere un account Amazon Prime e che l’ordine in questione sia superiore a 10 euro. Ci sono però alcune limitazioni da tenere bene a mente per quanto riguarda i prodotti che possono essere acquistati con la nuova consegna. L’offerta non solo non è disponibile per chi possiede un abbonamento Amazon Prime in prova, ma vengono anche esclusi alcuni prodotti di prima infanzia, salute e cura della persona, alimentari (escluso il latte artificiale), le sigarette elettroniche, i buoni regalo e le confezioni regalo.

Ecco il link al regolamento completo per scoprire tutte le informazioni sulla consegna senza fretta di Amazon.