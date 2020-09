Se avete deciso di non attendere OnePlus 8T e cercate l’occasione giusta per acquistare OnePlus 8, abbiamo una buona notizia per voi: sullo store ufficiale del produttore cinese, infatti, lo smartphone è disponibile con uno speciale sconto.

Ad essere in offerta sono le varianti Onyx Black e Gracial Green con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata, disponibili a 649 euro invece di 719 euro.

OnePlus 8 è uno smartphone ancora attuale

Ricordiamo che tra le principali feature di OnePlus 8 troviamo un display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), supporto sRGB e aspect ratio 20:9, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una GPU Adreno 650, il supporto 5G, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata e una batteria da 4.300 mAh (con supporto alla ricarica Warp Charge 30T Fast Charging).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, posteriormente troviamo un sensore principale da 48 megapixel, uno ultra grandangolare da 16 megapixel e uno macro da 2 megapixel mentre frontalmente trova spazio una fotocamera da 16 megapixel.

Potete trovare la pagina dello shop OnePlus dedicata allo smartphone attraverso il seguente link:

