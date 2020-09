Oggi, 27 settembre 2020, Google festeggia il 22° compleanno e per l’occasione ha deciso di offrire uno sconto del 22% su quasi tutti i prodotti disponibili sul Google Store. Anche gli scorsi anni i festeggiamenti sono stati accompagnati dall’arrivo di particolari Doodle, così come offerte espressamente ideate per permettere a quanti più utenti possibili di entrare a far parte dell’ecosistema Google tramite smartphone o dispositivi per la smart home.

24 ore di offerte

Per aderire all’iniziativa segnatevi da parte il codice sconto GOOGLEBDAY22 che, inserendolo in fase di pagamento, vi permetterà di ottenere il 22% di sconto. La promozione è valida su quasi tutti i prodotti disponibili tra cui i Pixel, dispositivi connessi per la casa, gaming (Stadia) e accessori, purtroppo però da regolamento sono esclusi: Google Pixel 4A, Google Pixel Buds e Nest Aware, per cui applicando il codice coupon non ricevere alcuno sconto.

Non vi resta dunque che accedere alla pagina di Google Store, inserire a carrello i vostri prodotti preferiti e all’ultima fase inserire il codice sconto GOOGLEBDAY22.

Aggiornamento: purtroppo i Pixel 4 sono segnati come “Esauriti” di conseguenza l’unico Pixel ancora acquistabile con lo sconto è Pixel 3a a 311 Euro invece di 399 Euro. Altre offerte interessanti ancora valide sono:

Chromecast Ultra a 61,62 Euro invece di 79 Euro;

a 61,62 Euro invece di 79 Euro; Google Stadia a 77,99 Euro invece di 99 Euro.

Cosa avete acquistato? Fatecelo sapere nei commenti.