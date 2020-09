Ad inizio settembre Google rilasciava la versione finale di Android 11 con un gran numero di novità e miglioramenti che abbiamo raccolto e descritto all’interno del video che trovate in calce alla news. Alcune delle novità riguardano anche la classica schermata multitasking tramite cui richiamare le applicazioni precedentemente aperte.

Impossibile accedere al multitasking

Negli ultimi giorni un numero crescente di utenti hanno dichiarato di avere grosse difficoltà non solo ad utilizzare il multitask di Android 11, ma addirittura di restare “incastrati” in una strana animazione che, se si prova a mandare via con uno swipe verso l’alto, porta ad una schermata nera inutilizzabile.

Diversi utenti su Reddit hanno sottolineato il bug della schermata multitask di Android 11 su Google Pixel 4, ma in realtà sembra che colpisca tutte le generazioni di Pixel fino a Google Pixel 2. I colleghi di Android Police sono riusciti ad immortalare il bug in questione nella GIF soprastante in cui è ben visibile il comportamento che abbiamo provato a descrivere qualche riga più su.

Dobbiamo sottolineare che da noi in redazione un Google Pixel 4 ha presentato lo stesso particolare bug, ma fortunatamente sembra il team di Android sia a conoscenza del bug e dovrebbe essere corretto a breve tramite un nuovo aggiornamento.