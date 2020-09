Si torna nuovamente a parlare di Samsung Galaxy S21+ dopo che qualche ora fa vi avevamo mostrato quello che potrebbe essere il modulo batteria del nuovo top di gamma del colosso sudcoreano.

Spunta il processore Exynos 2100

Alcuni rumor indicano che la gamma Samsung Galaxy S21 potrebbe sfruttare il processore Exynos 1000, ma un nuovo benchmark pubblicato sul database di Geekbench potenzialmente relativo a Samsung Galaxy S21+ cambia le carte in tavola ancora una volta.

Le informazioni parlano del modello SM-G996B, probabilmente la versione europea di Samsung Galaxy S21+, a cui fa riferimento l’inedito processore Exynos 2100. Comparando le informazioni di Geekbench circa le prestazioni di questo SoC con quelle relative ai processori Exynos 1000 e Snapdragon 875, notiamo dei dati piuttosto ambigui.

I punteggi di Exynos 2100 sono decisamente inferiori rispetto ai SoC sopracitati, cosa che potrebbe però dipendere dai quattro processori a basse prestazioni con clock fissato a 2.1 GHz. Altre informazioni svelano la presenza di 8 GB di RAM e Android 11.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold2 5G F916BXXU1BTIA

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato presentato alcune settimane fa e in queste ore sta iniziando a ricevere un aggiornamento software piuttosto importante. La versione F916BXXU1BTIA del firmware permette infatti di abilitare il supporto alla eSIM, permettendo così agli utenti di poter sfruttare due numeri di telefono (uno su SIM e uno su eSIM, appunto).

L’update, con tanto di patch di sicurezza di settembre e miglioramenti per la fotocamera, aggiunge il nuovo menu SIM card manager all’interno delle Impostazioni del telefono in cui è possibile gestire la eSIM.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold2 5G

L’aggiornamento per Samsung Galaxy Z Fold2 5G è attualmente in propagazione in Europa e dovrebbe presto raggiungere anche il nostro Paese. Per scoprire se è disponibile anche qui basta seguire il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.