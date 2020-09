OnePlus 8T, nuovo e atteso smartphone del brand cinese, si avvicina a marce serrate alla presentazione ufficiale – fissata per il 14 ottobre – e anche oggi c’è un nuovo teaser a tenere alta l’attenzione: il device potrà contare su una ricarica rapida davverso super.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato a più riprese di OnePlus 8T, tra video teaser, rumor sul prezzo e conferme ufficiali sul display a 120 Hz. Oggi torniamo ad occuparcene per un aspetto per il quale OnePlus si è sempre distinta in positivo: la ricarica rapida.

OnePlus 8T: ricarica rapida Warp Charge a 65 W

L’ultimo teaser del produttore cinese, cui vedete di seguito un paio di screenshot, prende in considerazione proprio questa caratteristica del futuro OnePlus 8T: contiene la raffigurazione di un sistema di ricarica dual-cell e di un indicatore di ricarica che si riempie in modo istantaneo.

Questo, aggiunto all’etichetta Warp Charge ben leggibile, porta a pensare che OnePlus sia pronta ad introdurre sul modello 8T la tecnologia di ricarica rapida a 65 W, per effetto dell’accordo di licenza con OPPO.

Quest’ultima, notoriamente strettamente imparentata con OnePlus, fa uso di un sistema di ricarica dual-cell ormai da diverso tempo. Ad esempio, con OPPO Find X2 Pro adotta un sistema di due batterie da 2.130 mAh ciascuna per sfruttare la tecnologia SuperVOOC 2.0 a 65 W. Grazie a questo sistema, lo smartphone riesce a ricaricare dallo 0 al 100% la sua batteria da 4.600 mAh in appena 38 minuti.

La stessa esatta tecnologia, che in casa OnePlus va sotto la denominazione commerciale di Warp Charge, la dovremmo adesso ritrovare su OnePlus 8T. D’altronde all’appello manca solo OnePlus: in casa BBK Electronics, la tecnologia di ricarica rapida a 65 W è già stata ripresa da Realme, che la chiama SuperDart, sul suo Realme X50 Pro 5G.

Alla luce di quest’ulteriore freccia al proprio arco, siete intrigati dal nuovo OnePlus 8T? Ditecelo nei commenti.

