Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di possessori di Google Pixel 4a che stanno riscontrando un problema con il touchscreen del proprio telefono dopo aver installato Android 11.

Stando a quanto si apprende, gli utenti in questione lamentano problemi di sensibilità del touchscreen, come uno scorrimento non responsivo e fastidiosi “tocchi fantasma” e pare che il fenomeno si verifichi in modo più evidente nel caso in cui sullo schermo sia applicata una pellicola protettiva.

Niente soluzioni per il bug di Google Pixel 4a

Al momento non vi sono soluzioni “ufficiali” al problema e i rimedi trovati dagli utenti sono il downgrade ad Android 10 o la rimozione delle protezioni dello schermo mentre pare non abbiano alcun effetto i classici metodi di risoluzione dei problemi (come il riavvio, la modalità provvisoria o un ripristino delle impostazioni di fabbrica).

In un post su Google Iussue Tracker un dipendente di Google scrive che la società attualmente considera i problemi del touchscreen di natura hardware e non software.

Tuttavia, considerando che si è manifestato dopo l’aggiornamento ad Android 11, è più probabile che abbia a che vedere proprio con la nuova versione del sistema operativo e, pertanto, la speranza è che presto gli sviluppatori rilascino un fix.