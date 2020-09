Se siete soliti utilizzare Google Discover per scoprire notizie, video e altre curiosità direttamente tramite l’apposita schermata nella home di Android, in queste ore alcuni utenti stanno sperimentando una interessante aggiunta all’interno del feed di schede.

Suggerimenti podcast su Google Discover

Pare infatti che Google Discover stia testando l’integrazione con i consigli per ascoltare i podcast direttamente tramite l’applicazione Google Podcast. La particolare scheda nel feed di Google Discover mostra infatti l’icona dell’applicazione di Google, il nome dell’episodio del podcast suggerito, la sua descrizione e la copertina. Subito sotto è presente il tasto “Ascolta” e lungo la stessa retta il tasto rapido per accedere alle opzioni e magari indicare a Google di non proporli più.

Nuove rountine per il lavoro su Assistant

Google fa parte di quelle grandi aziende che ha deciso di rinviare il ritorno negli uffici per contenere la diffusione del Coronavirus. Questo, come sperimentano quotidianamente tantissimi italiani, comporta un cambio di routine piuttosto importante adesso che lo smart working è diventato la normalità per molti di noi.

In questo senso il colosso di Mountain View svela alcune nuove routine per Assistente Google pensate per svolgere rapidamente alcuni task senza muovere un dito. A partire da questa settimana, Assistente Google potrà fare affidamento su una nuova routine in grado di ricordare le cose da fare durante l’orario di lavoro, come ad esempio riunioni, scadenze, promemoria e quant’altro.

Un esempio potrebbe essere una routine settimanale (da lunedì a venerdì) che ogni giorno alle 10:00 comanda ad Assistente Google o agli smart speaker/smart display in casa di esortarci ad alzarci dalla scrivania per sgranchirsi le gambe, oppure alle 16:45 di iniziare a concludere i task aperti prima di staccare da lavoro.

La funzione, inizialmente disponibile solo in inglese, non è detto che arrivi anche qui da noi in Italia; vi terremo informati nel caso in cui dovessero esserci novità in tal senso.