Il prossimo 27 settembre 2020 Google festeggerà il 22° compleanno e molto probabilmente svelerà qualche interessante novità all’interno di Google Store. Gli scorsi anni i festeggiamenti sono stati accompagnati dall’arrivo di particolari Doodle, così come offerte espressamente ideate per permettere a quanti più utenti possibili di entrare a far parte dell’ecosistema Google tramite smartphone o dispositivi per la smart home.

Ci aspettano tante novità per 24 ore

Ad oggi, accedendo alla pagina di Google Store, è possibile notare alcuni cambiamenti pesanti per riflettere l’arrivo del giorno di festa. Nel corpo della pagina troviamo ad esempio il testo “Un’intera giornata di offerte il 27 settembre“, mentre in alto è stato inserito un piccolo banner in cui si fa riferimento a ben 24 ore di offerte per festeggiare il compleanno del colosso di Mountain View.

Sebbene le indicazioni sulla pagina non facciano riferimento a specifiche offerte su particolari categorie di prodotti, è lecito immaginare che verranno svelate novità per quanto riguarda i telefoni Pixel e magari anche per abbracciare Google Stadia e sperimentare il gaming in streaming.

Quale dispositivo vi piacerebbe trovare in offerta il prossimo 27 settembre? Punterete a mettere le mani su Google Pixel 4a oppure volgerete il vostro sguardo verso altri prodotti dell’ecosistema Google? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.