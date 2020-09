Benessere digitale permette di conoscere in dettaglio molte informazioni su come utilizziamo il telefono, per quanto tempo e su quali applicazioni passiamo più tempo. In futuro sembra che sarà possibile utilizzare un particolare wallpaper pensato per “punire” chi è solito sbloccare lo smartphone in continuazione.

Novità aggiornamento Benessere digitale 1.0.331204241 beta

La feature è stata scoperta dai colleghi di XDA tramite il teardown della versione beta 1.0.331204241 di Benessere Digitale, in cui è possibile notare il riferimento al Mindful wallpaper.

<string name=”mindful_unlocks_description”>Each time you unlock your phone, a cloud appears on the home screen</string>

<string name=”mindful_unlocks_title”>Mindful wallaper</string>

Di cosa si tratta? Leggendo la descrizione inserita all’interno di una delle due stringhe sopracitate, “Ogni volta che sbloccherai il tuo telefono, una nuvola apparirà sulla home screen“. L’idea di fondo è quindi quella di aggiungere tante nuvole alla propria home screen per quante volte sbloccherete il vostro smartphone durante il giorno, arrivando probabilmente a nascondere gran parte della home screen entro fine serata.

Si tratta di un approccio decisamente particolare per limitare l’uso compulsivo dello smartphone, il che affligge un gran numero di persone che si ritrovano molto spesso a sbloccare il proprio telefono senza una vera ragione apparente. Riuscirà un banco di nuvole a fermare la voglia compulsiva di stare sempre attaccati allo smartphone?

Come aggiornare Benessere digitale

Per chi fosse interessato può scaricare la versione beta di Benessere digitale a questo link di APK Mirror, ma vi avvisiamo in anticipo che la feature non è ancora stata implementata.