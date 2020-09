Files di Google, una delle applicazioni più sottovalutate di Big G ma al contempo una delle più utili, sta ricevendo in questo momento un nuovo aggiornamento, che introduce delle interessanti novità per la riproduzione video e per la gestione dei file PDF.

L’ultima volta che vi avevamo parlato di Files di Google era stato il mese scorso, quando il colosso di Mountain View aveva implementato la funzione “Cartella di sicurezza“, grazie alla quale gli utenti possono proteggere i propri file privati con un PIN e tenerli al sicuro da occhi indiscreti.

Adesso Files di Google torna ad aggiornarsi e riceve un altro paio di novità che risulteranno sicuramente gradite a tutti gli utenti che la utilizzano quotidianamente.

Aggiornamento Files di Google: le novità della versione 1.0.33

Google ha dato il via al roll out della nuova versione 1.0.33, che introduce fondamentalmente due novità in Files: i controlli della velocità della riproduzione video e un gestore dei PDF integrato.

Per quanto riguarda la prima novità, essa è un po’ nascosta: per trovarla occorre entrare nel menù a tre punti nell’angolo in alto a destra. I nuovi controlli della velocità di riproduzione dei video vanno da 0,5x a 2x, con intervalli di 0,1x. Di base, le opzioni sono 0,5x, 0,8x, 1x, 1,5x e 2,0x. Un fatto curioso è che la stessa funzione allo stato attuale non è presente in Google Foto, che pure è uno dei servizi più potenti di Google in assoluto.

Passando alla seconda novità, con l’aggiornamento alla 1.0.33, Files di Google riceve un gestore dei file PDF integrato. In conseguenza di ciò, l’interazione con i file in questo formato diventerà molto più immediata, dato che l’utente non avrà più bisogno di scegliere tra i visualizzatori e gestori PDF di altre app installate.

È bene precisare che questo strumento è comunque piuttosto limitato in termini di funzioni: per eventuali operazioni di editing degli stessi PDF toccherà comunque rivolgersi ad altre app.

Come aggiornare Files di Google

L’aggiornamento di Files di Google alla versione 1.0.33 è già disponibile da qualche giorno sul Google Play Store e potete scaricarlo cliccando sul badge sottostante.