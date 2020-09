Come ben sappiamo il prossimo 14 ottobre OnePlus presenterà ufficialmente OnePlus 8T e OnePlus 8T Pro, ma in queste ore l’azienda di Pete Lau ci offre la possibilità di scoprire in anticipo una importante feature presente all’interno di OnePlus 8T e più specificamente il tipo di display montato sulla nuova generazione di smartphone di fascia alta.

Campionamento a 240 Hz e refresh a 120

Se OnePlus 8 Pro dispone per la prima volta di un pannello curvo con refresh rate a 120 Hz, OnePlus introduce su OnePlus 8T un display piatto a 120 Hz che ha anche ricevuto la valutazione A+ da DisplayMate.

“All’inizio di quest’anno abbiamo spinto la frequenza di aggiornamento a 120Hz per un’esperienza di visualizzazione ancora più fluida sul nostro smartphone ultra-premium: OnePlus 8 Pro. Siamo stati felici di vedere che è stato ampiamente apprezzato dai nostri utenti”, ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. “Con l’evoluzione della tecnologia e il miglioramento delle tecniche di produzione, siamo in grado di portare i 120Hz su una gamma più ampia di nostri prodotti, fornendo la migliore tecnologia display della categoria a un numero maggiore di persone”.

Con una frequenza di campionamento a 240 Hz e un refresh rate a 120 Hz, il display Ultra-Smooth Fluid di OnePlus 8T riduce al minimo la latenza durante il suo utilizzo continuando a garantire un’ottima esperienza utente e una fluidità impressionante. È stata migliorata la rappresentazione dei colori mentre la regolazione di luminosità a 8192 livelli permette al pannello una transizione più naturale da ambienti scuri a luminosi e viceversa.

Insomma: OnePlus 8T arriverà sul mercato con un pannello di altissima qualità e pronto a competere con quelli dei top di gamma in questo fine 2020.