Nelle scorse ore il team di HMD Global ha annunciato due nuovi smartphone entry level della gamma Nokia: stiamo parlando di Nokia 2.4 e Nokia 3.4.

Si tratta di dispositivi economici che presentano tuttavia alcune feature che è possibile trovare anche su modelli più costosi, come un ampio display, il supporto all’intelligenza artificiale per le foto, gli scatti in modalità notturna, una batteria capace di garantire una buona autonomia e anche una tripla fotocamera posteriore per quanto riguarda il fratello maggiore.

La scheda tecnica di Nokia 2.4

Nokia 2.4, come facilmente intuibile anche dal nome, è il più economico e fra le sue specifiche tecniche spicca sicuramente la batteria. Queste le principali caratteristiche tecniche di Nokia 2.4:

display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel) e notch

processore MediaTek Helio P22

2 GB di RAM e 32 GB di memoria o 3 GB di RAM e 64 GB di memoria

supporto MicroSD

doppia fotocamera posteriore (sensore primario da 13 megapixel e di profondità da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 5 megapixel

WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+Beidou, NFC

batteria da 4.500 mAh

tasto Google Assistant

radio FM

Android 10

dimensioni: 165,85 x 76,30 x 8,69 mm

peso: 189 grammi

sensore posteriore per il riconoscimento delle impronte digitali

La scheda tecnica di Nokia 3.4

Leggermente più performance invece Nokia 4.3 che monta un Qualcomm Snapdragon 460 ed è dotato di:

display da 6,39 pollici con risoluzione HD+ (1.560 x 720 pixel), luminosità 400 nit, aspect ratio 19,5:9 e foro per la fotocamera frontale

processore Qualcomm Snapdragon 460

3 GB di RAM e 32 GB di memoria; 3 GB di RAM e 64 GB di memoria; 4 GB di RAM e 64 GB di memoria

supporto MicroSD

tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 13 megapixel, di profondità da 2 megapixel e ultra grandangolare da 5 megapixel)

fotocamera frontale da 8 megapixel

WiFi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 | GPS/AGPS, GLONASS, BDS, Galileo

batteria da 4.000 mAh

tasto Google Assistant

radio FM

Android 10

dimensioni: 160,97 x 75,99 x 8,7 mm

peso: 180 grammi

sensore posteriore per il riconoscimento delle impronte digitali

Prezzi e disponibilità

Nokia 2.4 sarà disponibile da metà ottobre nei colori Dusk, Fjord e Charcoal nella configurazione da 3/64GB al prezzo di 159 euro mentre Nokia 3.4 sarà disponibile a partire da metà ottobre nei colori Fjord, Dusk e Charcoal nella configurazione da 4/64GB al prezzo di 179 euro.