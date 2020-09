Instagram è uno dei social network più popolari e usati al mondo e, in occasione del proprio decimo compleanno, sta lavorando ad una nuova funzione, che dovrebbe permettere agli utenti di modificare l’icona dell’app scegliendo tra varie alternative interessanti.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Instagram e della casa madre Facebook soltanto per l’ennesima delicata questione in materia di privacy, oggi invece ci concentriamo su un argomento molto più leggero: un’opzione di personalizzazione alla quale il noto social network sta lavorando per festeggiare i propri dieci anni di attività.

Instagram: in arrivo le icone personalizzate

La nuova funzione è stata scoperta e illustrata su Twitter dal noto leaker @alex193a, con tanto di screenshot per vedere in anteprima le alternative che Instagram metterà a disposizione dei propri utenti.

Innanzitutto va detto che la feature è stata scoperta nell’app di Instagram per dispositivi Android e che sarà disponibile per i device con a bordo Android 8.0 Oreo o versioni successive. Al momento non è dato sapere se la stessa funzione sarà offerta anche nell’app per iOS.

Entrando nel merito, la funzione sarà accessibile dalle Impostazioni di Instagram, tramite la voce dedicata “App Icon“, la quale rimanderà ad un menù dedicato, sormontato dalle scritte “It’s Our 10th Birthday!” e “To celebrate, we’re opening up our icon vault and letting you choose your favorite. We wouldn’t be anything without you!“.

Per il resto, la schermata è occupata dalle varie icone selezionabili dall’utente. Sono undici in totale e comprendono le versioni classiche dell’icona di Instagram, accanto a varie alternative colorate, light e dark di quella attuale. Eccole tutte.

Vi piace la scelta di Instagram di offrire questa nuova possibilità di personalizzazione? Qual è la vostra icona preferita? Fatecelo sapere nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store tramite il badge sottostante.