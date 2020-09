Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro si avvicinano al momento fatidico della presentazione ufficiale: l’attesa è ormai agli sgoccioli e nel frattempo è spuntato un nuovo incoraggiante leak in merito ai prezzi.

Stiamo entrando in un periodo estremamente caldo per il mercato degli smartphone: questa mattina, appena prima dell’annuncio di domani, abbiamo visto Samsung Galaxy S20 Fan Edition, ieri abbiamo appreso la data di lancio ufficiale di OnePlus 8T, Google Pixel 4a 5G e Pixel 5 non stanno esattamente facendo i timidi.

Xiaomi, solitamente uno dei produttori più prolifici, non poteva certo rimanere con le mani in mano, ecco dunque spuntare la data ufficiale di presentazione dei nuovi Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro e nuove voci relative ai prezzi.

Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro: ecco la data di lancio

Il produttore cinese ha iniziato a diffondere i classici inviti save-the-date per la serie Xiaomi Mi 10T in Europa. Come potete vedere dall’immagine riportata, la presentazione dei nuovi smartphone è in programma per la settimana prossima, più precisamente per il 30 settembre alle ore 14 in punto.

Xiaomi Mi 10T “standard” dovrebbe affiancarsi al più premium Xiaomi Mi 10T Pro e accanto ad entrambi si vocifera di un terzo modello, uno Xiaomi Mi 10T Lite.

I due smartphone dovranno raccogliere l’eredità degli apprezzati Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, portando comunque un interessante cambio di strategia: stavolta non sembra di trovarci di fronte a due meri rebrand di device Redmi.

Delle specifiche tecniche dei due modelli avevamo parlato qualche giorno fa in maniera più approfondita in questo articolo.

Serie Xiaomi Mi 10T: possibili prezzi più bassi

Sono appena emersi delle nuove indiscrezioni sui prezzi degli Xiaomi Mi 10T, che sembrano smentire le precedenti voci che volevano il modello Pro posizionato a 699 euro.

Questo dato aveva fatto storcere parecchio il naso ai fan in attesa di questi nuovi device, dato che lo scorso anno Xiaomi Mi 9T Pro, pur col suo hardware potentissimo, non costava più di 449,90 euro.

Un nuovo leak in arrivo dalla Germania vi potrebbe risollevare un po’ il morale: sebbene non esattamente economica, la serie Xiaomi Mi 10T potrebbe costare meno del previsto. Si parla infatti di 499 euro per Xiaomi Mi 10T e 599 euro per Xiaomi Mi 10T Pro. Il terzo modello, identificato come Xiaomi Mi 10T Lite, dovrebbe costare 329 euro.

I prezzi non sono aggressivi come quelli dei modelli dello scorso anno, ma questo era prevedibile, d’altro canto quest’anno il produttore cinese aveva già cambiato registro con Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.