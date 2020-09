Dal team di sviluppatori di WhatsApp arriva una nuova versione beta per Android di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma: si tratta della release 2.20.201.1.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.201.1

In questa nuova versione viene introdotta una feature chiamata Expiring Media e che dovrebbe essere una sorta di estensione di quella di cui già da tempo si parla e che riguarda i messaggi che vengono cancellati dal sistema dopo un certo periodo di tempo.

Quando l’utente deciderà di inviare un contenuto multimediale con questa modalità (immagini, video e GIF), questo scomparirà dal telefono del destinatario una volta che è uscito dalla chat.

Quando la funzione sarà abilitata, l’utente potrà toccare il nuovo pulsante per inviare il file multimediale con la “scadenza”:

A seguire un esempio di un’immagine inviata con tale feature: non c’è un timer da impostare, in quanto scomparirà completamente dopo essere stata visualizzata (in pratica non viene sostituita con un messaggio del tipo “Questo media è scaduto”).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale feature sarà rilasciata per tutti gli utenti.

Come scaricare la versione 2.20.201.1 beta

La nuova versione di WhatsApp Beta può essere scaricata dal Google Play Store (dopo avere aderito al programma) o da APK Mirror seguendo questo link.