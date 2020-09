Samsung Galaxy S20 Fan Edition rappresenta il terminale che chiude definitivamente il cerchio dell’offerta Samsung per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S20. Sebbene la sua presentazione ufficiale è attesa per domani, 23 settembre 2020, in queste ore una pagina di MediaWorld ci permette di scoprire alcune importanti informazioni sulla scheda tecnica e un succoso bundle per gli utenti che decideranno di pre-ordinare lo smartphone da domani fino all’1 ottobre 2020.

Svelato con un giorno di anticipo

Scegliendo di prenotare lo smartphone entro la data sopracitata, si avrà la possibilità di godere di 3 mesi gratuiti di abbonamento a Xbox game Pass Ultimate con il controller MOGA XP5-X oppure la smartband Samsung Galaxy Fit 2.

Venendo invece alla componente hardware, scopriamo che Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà proposto in quattro colorazioni (rosso, verde, lavanda e arancio) e con un display AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate impostato a 120 Hz.

Il comparto fotografico principale vede l’arrivo di tre sensori (principale da 12 MP con apertura f/1.8, ultra grandagolare da 12 MP con apertura f/2.2 e teleobiettivo da 8 MP con apertura f/2.4), una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W con cavo e in wireless a 15 W, 6 GB di RAM, 128 GB di storage espandibile fino ad 1 TB tramite micro SD e processore Snapdragon 865 per la versione 5G e Exynos 990 per quella in 4G.

Sebbene la pagina di MediaWorld non faccia riferimento al prezzo di listino dello smartphone, tramite il catalogo online di WINDTRE che Samsung Galaxy S20 Fan Edition viene proposto a 699,90 euro con 128 GB di storage e nelle colorazioni Navy oppure Green.

Vi ricordiamo, infine, che Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre.