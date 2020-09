La ricarica true wireless per smartphone è una tecnologia annunciata per il futuro che consente ai dispositivi mobili di ricaricarsi senza bisogno di posizionarli su un tappetino di ricarica o collegarli a un cavo.

Un paio di aziende hanno già pubblicizzato questa tecnologia utilizzando le onde radio per ricaricare uno smartphone e la scorsa settimana anche Huawei ha annunciato di aver brevettato la possibilità di ricaricare gli smartphone in modalità wireless tramite raggi laser.

Huawei brevetta la ricarica laser per gli smartphone

Il produttore cinese afferma che questa tecnologia consentirebbe a più utenti con dispositivi supportati di caricarsi tramite un modulo wireless nella stanza e che potrebbe essere utilizzata anche per la ricarica a media e lunga distanza di dispositivi come i droni o robot aspirapolvere per un utilizzo senza interruzioni, anche se la batteria probabilmente ne risentirebbe.

Huawei ha dichiarato che per sfruttare questo metodo di ricarica laser è necessario che i dispositivi integrino un sensore specifico, tuttavia la società deve ancora determinare una velocità di ricarica massima o il numero massimo di dispositivi che possono essere ricaricati simultaneamente tramite questa tecnologia.

Questa soluzione di ricarica wireless laser include anche una funzione di sicurezza che rileva gli occhi nel percorso del laser e interrompe la ricarica per proteggere persone o animali domestici.

Per ora la tecnologia di ricarica wireless laser sembra ancora lontana, infatti Huawei stima che potrebbe essere disponibile sugli smartphone che arriveranno nelle prossime due o tre generazioni.

Da non perdere: Migliori smartphone Huawei: la classifica di settembre 2020