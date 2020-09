Nelle scorse ore il team di OnePlus ha annunciato che l’atteso OnePlus 8T 5G sarà presentato ufficialmente il 14 ottobre 2020 con un evento in diretta streaming. I rumor al riguardo erano già numerosi e mancava di fatto l’ufficializzazione da parte della casa che puntualmente è arrivata. Quanto costerà però OnePlus 8T visti i già importanti rincari per la serie 8? Le prime indiscrezioni mettono in guardia.

OnePlus 8T 5G in Europa da 799 euro

Con un messaggio su Twitter, Chun ha anticipato quelli che potrebbero essere i prezzi ufficiali dello smartphone nei vari mercati europei:

799 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata;

899 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.

Si tratterebbe di prezzi piuttosto competitivi (se si tiene conto di quelli praticati dai principali produttori per i rispettivi modelli top di gamma) nel caso in cui dovessero essere confermate le caratteristiche anticipate dalle indiscrezioni delle ultime settimane. Prezzi che inseriscono questo OnePlus 8T a metà tra gli attuali OnePlus 8 (719 Euro) e OnePlus 8 Pro (919 Euro), rappresentando una buona via di mezzo nella line up della casa, ma che decretano un ulteriore aumento di 80 Euro rispetto al modello precedente.

Tra le caratteristiche di OnePlus 8T non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel, macro da 5 megapixel e portrait da 2 megapixel), una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W e interfaccia OxygenOS basata su Android 11.

Appuntamento al 14 ottobre per scoprire il nuovo gioiellino di OnePlus.

