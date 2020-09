Huawei ha annunciato la nascita di un’interessante nuova iniziativa: Sonic Escape è una raccolta di paesaggi sonori binaurali a 360 gradi pensati per consentire ai possessori delle nuove cuffie true wireless Huawei Freebuds Pro di immergersi in autentici viaggi sonori.

La cancellazione dinamica e intelligente di Huawei Freebuds Pro

Delle Huawei Freebuds Pro vi avevamo parlato una dozzina di giorni fa, in occasione dell’annuncio ufficiale in coppia con Huawei Watch GT2 Pro. Oggi il produttore cinese ci offre l’opportunità di riprendere l’argomento con questa nuova iniziativa.

Come vi avevamo raccontato in sede di annuncio, le nuove cuffie true wireless di Huawei sono dotate di un sistema di doppi microfoni per il rilevamento del rumore ambientale. In forza di ciò, il produttore non parla semplicemente di cancellazione attiva del rumore, bensì di cancellazione dinamica e intelligente, che può raggiungere i 40 decibel. Queste caratteristiche permettono di individuare la modalità di cancellazione ideale tra Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode, ma al contempo di non estraniarsi dalla realtà grazie alla Modalità Aware e Voice More.

Huawei Sonic Escape

Proprio l’accuratezza del sistema di cancellazione del rumore dinamica e intelligente sta alla base delle esperienze d’ascolto Huawei Sonic Escape. I paesaggi finora previsti da Huawei comprendono un frenetico souk a Marrakech, le strade assolate di Kingston, in Giamaica, e il vibrante Messico.

L’iniziativa è stata presentata con queste parole da Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei CBG Italia:

«Ora più che mai avremmo bisogno di una pausa, una vera e propria fuga dal mondo che ci circonda. Sonic Escape consente agli ascoltatori di viaggiare attraverso suoni ricchi e coinvolgenti. La nitidezza del suono dei nuovi HUAWEI FreeBuds Pro con tecnologia di cancellazione intelligente e dinamica del rumore permettono un’esperienza realmente immersiva nella cultura dei tre luoghi di Sonic Escape».

L’esperienza Huawei Sonic Escape è disponibile tramite l’app Huawei Music, scaricabile da AppGallery, e sul sito ufficiale al link seguente:

Huawei Sonic Escapes