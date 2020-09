Ormai sappiamo da più di una settimana che il prossimo 30 settembre il colosso di Mountain View presenterà Google Pixel 5, Google Pixel 4a 5G e tanti altri prodotti. Quello che ancora non sappiamo, è la palette di colori che Google ha scelto per Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G. Infatti, sebbene la certificazione FCC ci abbia dato modo di conoscerle in anticipo, in queste ore alcuni rivenditori online europei si sono fatti sfuggire alcune informazioni circa le colorazioni attese per almeno alcuni paesi dell’UE.

Alcune colorazioni dei nuovi Pixel

Scopriamo che il rivenditore tedesco computeruniverse ha in catalogo Google Pixel 5 nelle colorazioni “Green” (codice prodotto GA01986-DE) e “Black” (codice prodotto GA01316-DE) al prezzo di 629 euro. Il modello Google Pixel 4a 5G arriva invece in “White” (codice prodotto GA01946-DE) e “Black” (codice prodotto GA01311-DE) al prezzo di 499 euro. BT, un rivenditore inglese, ha lo stesso codice prodotto (GA01311-UK) per Google Pixel 4a 5G da 128 GB in colorazione nera, mentre morecomputers mostra Google Pixel 5 da 128 GB nella colorazione “White” e con il codice prodotto GA01986-UK a 669 euro (615 sterline) – molto probabilmente un errore di inserimento a catalogo visto che dispone dello stesso codice prodotto della variante “Green” del negozio tedesco.

Che ne pensate di queste colorazioni per Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G? Li acquisterete oppure punterete i vostri risparmi verso altri smartphone?