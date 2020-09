Le specifiche trapelate di Xiaomi Mi 10T ci hanno permesso di scoprire in anteprima alcune delle più importanti informazioni sulla nuova serie di smartphone di fascia alta di Xiaomi, ma in queste ore un leak inedito condiviso su Twitter ci porta a credere che il lancio di Xiaomi Mi 10T e Xiaomi Mi 10T Pro sia davvero dietro l’angolo.

Xiaomi Mi 10T si mostra per errore

Infatti, come pubblicato da Sudhanshu Ambhore, un negozio (possibilmente un Mi Home Store) in Thailandia sia è lasciato sfuggire alcune immagini promozionali di Xiaomi Mi 10T prima del tempo. Le immagini confermano il design del terminale che è ormai trapelato sul web da diversi giorni con tanto di fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro e le quattro fotocamere posteriori.

Questo leak ci porta a presumere che in tutta probabilità la compagnia cinese sia pronta a lanciare la nuova gamma di terminali di fascia alta, e l’apertura del programma “Mi Explorers” indica che l’azienda vuole dare la possibilità ad alcuni fortunati di provare prima di tutti le qualità e le prestazioni di Xiaomi Mi 10T Pro.

Per tentare la fortuna e far parte dei 10 utenti Xiaomi in grado di testare in anticipo il nuovo terminale di Xiaomi basta visitare questa pagina e poi cliccare sul tasto in basso alla pagina web. Le registrazioni chiudono domani 22 settembre e i 10 fortunati utenti “Mi Explorers” verranno annunciati il giorno 24 settembre.