In Rete, su un marketplace cinese, sono appena apparse alcune foto di un prototipo di Sony Ericsson Xperia Play 2, smartphone da gaming del produttore giapponese mai concretamente arrivato sul mercato.

Nel mercato attuale degli smartphone Android, i gamingphone si stanno finalmente ritagliando una nicchia di mercato interessante, con vari produttori coinvolti – tanto per citarne alcuni, ASUS coi suoi ROG Phone, Xiaomi coi Black Shark, Nubia coi Red Magic e Lenovo col Legion Phone Duel –, ma particolarissimo precursore di tutti era stato ai suoi tempi Sony Ericsson Xperia Play.

I più appassionati tra di voi lo ricorderanno sicuramente – qualcuno magari per averlo a avuto personalmente – col suo meccanismo a scorrimento che celava dietro al display e all’occorrenza svelava il D-pad (due touchpad da usare come joystick), i tasti PlayStation e quelli Start e Select. Sony Ericsson Xperia Play era stato progettato per portare (almeno in teoria) l’esperienza di gioco di PlayStation nel formato mobile.

Ai suoi tempi, lo smartphone era riuscito a conquistare una sua nicchia di appassionati, ma purtroppo il progetto era rimasto fine a se stesso: ufficialmente, il primo Sony Ericsson Xperia Play non ha mai avuto un successore e la serie è stata del tutto eliminata dalla line-up del produttore.

Sony Ericsson Xperia Play 2: come sarebbe stato

A quanto pare, prima di prendere questa drastica decisione, il produttore giapponese aveva concretamente lavorato ad un modello di seconda generazione, tanto da realizzare un prototipo funzionante di Sony Ericsson Xperia Play 2.

Visibile nell’immagine di apertura e in quelle seguenti, il prototipo di Sony Xperia Play 2 utilizza un meccanismo a scorrimento simile a quello del primo modello. Il set di tasti e trackpad si caratterizza per una leggera riorganizzazione, così come per la presenza di dettagli rossi su base nera e per un tasto aggiuntivo contrassegnato come “3D”.

Il lato destro del device ospita inoltre gli shoulder button Left e Right, nonché i tasti per la regolazione del volume e gli slot per la SIM e per la microSD.

Sul retro si notano la singola fotocamera con flash LED, il logo Xperia al centro e quello Sony Ericsson in basso. La parte frontale del dispositivo è figlia del suo tempo, con i vecchi tasti touch capacitivi di Android sulla cornice inferiore del display e il logo PlayStation nella parte alta.

Tutte le immagini provengono da JerryYin, Senior Member di XDA e collezionista di prototipi di smartphone di base a Shenzhen (Cina). Questi ha messo in vendita il suddetto prototipo sul marketplace cinese Idle Fish.

Sony ha ormai accantonato il progetto di uno smartphone da gaming e proprio di recente ha svelato al mondo il suo nuovo modello di punta: Sony Xperia 5 II. Al netto di ciò, vi piacerebbe se la casa giapponese facesse un nuovo tentativo in quella nicchia di mercato? Ditecelo nei commenti.